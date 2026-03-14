Boxeo: Jon Fernández defiende su corona europea ante Bilal

Jon Fernádez, “Jonfer” (28-3, 23 KOs) conquistó la corona continental el pasado 25 de noviembre al ganar antes del límite al italiano Armando Casamonica en un pleito celebrado también en el histórico recinto bilbaíno.

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Por su parte, Somay Bilal (18-1, 6KOs) es doble campeón de los Países Bajos y su única derrota como profesional fue en mayo de 2023 frente al belga Surik Petrosyan en la disputa por el campeonato del Benelux.

La función organizada por PCI Promotions y Gold Boxing pondrá otro título europeo en juego, el vacante EBU Silver del ligero entre el bilbaíno Jokin García (13-2-1, 8KOs) y el italiano Gianluca Ceglia (22-5-1, 4KOs) pactado, como el principal, a doce asaltos.

Otro de los focos de interés de la velada será el debut como profesional del vizcaíno Oier ‘La Ilusión’ Ibarretxe, olímpico en los Juegos de París 2024 y seis veces campeón de España amateur, frente al marroquí Marouane Nmili (1-2-0).

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En otros combates preliminares de categoría profesional, el vasco Jon Míguez se enfrentará al nicaragüense Brandon Rivera dentro del peso welter y en el superligero el hispano-dominicano Saul Luna se cruzará con el balear Elvis Bonnin.

El programa, que tiene previstas sus peleas principales al filo de las 22:00 y 23:00 horas, recoge además los combates Jesús Laso-Christian Danilo Guido y Jaime Fuentes-Pila-Diego Jair Ramírez, otros dos de K1 neoprofesional y uno femenino aficionado. EFE