Canadá recupera su trono del curling en silla de ruedas ocho años después

El equipo canadiense, compuesto por el capitán Mark Ideson, Collina Joseph, Ina Forrest, Jon Thurston y Gilbert Dash, ganó sus once partidos en el centro de curling de Cortina d'Ampezzo y logró su cuarto título paralímpico, el primero desde Sochi 2014.

Canadá es el único país que ha ganado una medalla en curling en silla de ruedas en todos los Juegos Paralímpicos desde la incorporación de este deporte en 2006, ganando los tres primeros torneos antes de obtener el bronce en los dos últimos de PyeongChang (Corea del Sur) en 2018 y Pekín (China) en 2022.

La canadiense Ina Forrest, de 63 años, se convirtió en Italia en la primera jugadora de curling en silla de ruedas en competir en cinco Juegos Paralímpicos.

La medalla de bronce fue para Suecia, que se impuso 4-7 en el partido por el tercer y cuarto puesto a Corea del Sur.