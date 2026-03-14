14 de marzo de 2026 - 19:20
David Cantero gana, en un extraordinario final, la Copa del Mundo de Lanzarote
Redacción deportes, 14 mar (EFE).- El español David Cantero, campeón del mundo sub'23 hace dos temporadas, se impuso este sábado, en la prueba de la Copa del Mundo de triatlón disputada en Lanzarote.
El valenciano Cantero, a pesar de haber sufrido una penalización de diez segundos, ganó, con un tiempo de 54 minutos y 45 segundos, al derrotar en el sprint final al alemán Tim Helwig, al que mejoró en tres segundos.
El marroquí Jawad Abdelmoula, a once segundos, concluyó tercero.