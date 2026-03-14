Polideportivo
14 de marzo de 2026 - 19:20

David Cantero gana, en un extraordinario final, la Copa del Mundo de Lanzarote

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Redacción deportes, 14 mar (EFE).- El español David Cantero, campeón del mundo sub'23 hace dos temporadas, se impuso este sábado, en la prueba de la Copa del Mundo de triatlón disputada en Lanzarote.

Por EFE

El valenciano Cantero, a pesar de haber sufrido una penalización de diez segundos, ganó, con un tiempo de 54 minutos y 45 segundos, al derrotar en el sprint final al alemán Tim Helwig, al que mejoró en tres segundos.

El marroquí Jawad Abdelmoula, a once segundos, concluyó tercero.