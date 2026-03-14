Deschwanden logra en Holmenkollen su primer triunfo en Copa del Mundo; Prevc no pasó corte

Deschwanden, de 35 años y segundo tras la primera ronda, saltó 132,5 y 130,5 metros y ganó con 263,1 puntos, exactamente 1,4 más que el austriaco Maximilian Ortner, líder tras el primer acto y que se conformó, con dos intentos de 132 y 126 metros y medio, con la segunda plaza final.

El japonés Naoki Nakamura, séptimo al intermedio, avanzó cuatro puestos entre mangas y concluyó tercero, a 11,4 puntos del suizo, que, después de ganar bronce olímpico el mes pasado, en la rampa normal de Predazzo, en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), vive, como veterano, los mejores momentos de su carrera deportiva.

El austriaco Daniel Tschofenig, ganador de la Copa del Mundo la temporada pasada, ascendió seis plazas entre mangas y acabó cuarto una prueba en la que Domen Prevc, sorprendente cuadragésimo segundo en la primera ronda, no se clasificó para disputar la segunda; en la jornada en la que su hermana Nika -asimismo matemáticamente ganadora (por tercera vez seguida) del Globo de Cristal- elevó, en idéntico escenario, a 17 su propio récord de victorias en una misma temporada.

Domen lidera la general de la Copa del Mundo -que ya tiene ganada- con 1.894 puntos, 721 más que el japonés Ryoyu Kobayashi, decimotercero este sábado, y con 855 de ventaja sobre Tschofenig.

Este domingo se disputará otra prueba de esta competición, de nuevo en el famoso trampolín de las afueras de la capital noruega.