El brasileño Vinicius Bertoldo: "Tengo que seguir aprendiendo y acostumbrándome"

“En Brasil es diferente la liga, aquí en Asobal es más rápido el juego y tengo que seguir aprendiendo y acostumbrándome”, señaló el jugador de Guarulhos, consciente de que todavía tiene margen de crecimiento.

Aún así, por ejemplo, fue clave en el triunfo del REBI Cuenca ante un rival del prestigio y poderío como el Abanca Ademar León (30-24) en el pabellón de El Sargal, donde destacó notablemente en un choque en el que destacó la concentración de su equipo.

“Hemos estado muy metidos, sabíamos que iba a ser muy complicado porque Ademar es un equipazo”, explicó el brasileño, satisfecho por el trabajo colectivo que permitió a los conquenses dominar el choque.

Pese al buen momento del equipo, Bertoldo dejó claro que el vestuario mantiene la ambición intacta de cara a lo que queda de temporada. “Llevamos 17 puntos pero nosotros queremos más, hay que seguir sumando”, concluyó.