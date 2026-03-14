Estados Unidos y Canadá reeditan por tercera vez consecutiva la final de hockey hielo

La selección estadounidense busca su quinto título consecutivo y el sexto de su historia bajo el liderazgo de Declan Farmer, que nació amputado bilateralmente y es la gran estrella del equipo. Fue elegido mejor jugador del último Mundial y en su palmarés lucen tres oros paralímpicos así como el honor de ser el máximo goleador histórico de los Juegos.

Canadá, por su parte, aspira a su primer oro desde Turín 2006 y para ello espera sorprender a la selección estadounidense para subir a lo más alto del podio veinte años después.

Estados Unidos cuenta con un balance de goles de 40 a 3 en los Juegos y se clasificó para la final al derrotar a República Checa, medallista de bronce del último Mundial, por 6-1. Canadá ganó con más complicaciones a China por 4-2 para meterse en la pelea por el oro.

“Esta es la medalla que más deseo. Es un grupo nuevo. Estoy en una etapa más avanzada de mi carrera y le he dedicado más esfuerzo. Siempre pienso en la próxima”, dijo el estadounidense Declan Farmer al lograr la clasificación para la final.

En la reciente final olímpica Canadá se impuso 2-1 a Estados Unidos con un gol en el tiempo extra.