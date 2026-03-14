La septima etapa en peligro; el líder Vingegaard partidario de la suspensión

La ascensión final de la etapa reina de la París-Niza ya se había cancelado el viernes debido a las nevadas, y esta mañana se decidió no completar tampoco los primeros 73 kilómetros previstos y dejar el trayecto en 47 km, con meta en el pueblo de Isola.

"No creo que vaya a haber etapa", dijo Luca Van Boven, quien ha sido designado por el sindicato de ciclistas CPA para asesorar a los organizadores, según refleja Sporza.

"El panorama no es muy alentador; hay nieve justo antes de Isola", explica Van Boven.

En el pelotón hay ciclistas que quieren competir, otros, como Jonas Vingegaard, es partidario de un acuerdo.

"Tenemos muchas ganas de competir, pero no creemos que podamos llegar a la meta. Está nevando; sería demasiado peligroso. Seguimos pensando que si pudieran organizar una carrera con la meta 10 o 20 kilómetros antes, sería posible. No queremos poner a nadie en peligro, y creo que sería demasiado peligroso llegar hasta la meta", señala el danés.

Según el doble ganador del Tour de Francia y de la Vuelta 2025, "si ASO (organizador de la prueba), realmente quiere llegar hasta el final, yo diría que no. Pero si están dispuestos a adaptarse y decir que podemos parar antes de que nieve, entonces podemos hacerlo", dijo el líder de la clasificación general.