La séptima etapa solo tendrá 47 km debido al mal tiempo

La salida de hoy estaba prevista para mediodía, pero la organización decidió recortar el recorrido por segundo día consecutivo. Los ciclistas han regresado a los respectivos autobuses de equipo y partirán a 47 kilómetros de la meta de Isola a las 13:45.

Por tercer año consecutivo la etapa reina de la París Niza se ha visto afectada. El pasado viernes se decidió acortar la séptima etapa y prescindir de la llegada en el alto de Auron debido a las malas condiciones meteorológicas.

Se trataba de una jornada clave para decidir la "Carrera del sol" con un ascenso a Auron, puerto de primera categoría de 7,3 km al 7,2 por ciento de pendiente media.

El danés Jonas Vingegaard (Visma), tras su dos exhibiciones en solitario, es el líder de la general con 3.22 minutos de ventaja sobre el colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull Bora) y de 5.50 respecto al alemán del EF Education Georg Steinhauser.