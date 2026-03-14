Niemann salta al liderato en Singapur empatado con el inglés Lee Westwood

Niemann, de 27 años, hizo 66 golpes, con siete 'birdies' y dos 'bogeys', para situarse en cabeza a falta de una ronda y aspirar a revalidar el título que conquistó el pasado año en el país asiático, uno de los cinco que sumó en el circuito saudí de golf.

Después de no haber finalizado en el top diez en ninguno de los tres torneos de LIV disputados hasta ahora, 'Joaco' afrontará la última jornada igualado con Westwood, ambos con -10, y con un golpe de margen sobre el estadounidense Bryson DeChambeau y el canadiense Richard T. Lee, la revelación del torneo', ambos con -9.

El chileno se mostró muy satisfecho con su juego en una vuelta marcada por el viento en el Sentosa Golf Club.

"Siento que mi juego está mejorando, mis golpes con los hierros son cada vez mejores. Fue una buena prueba hoy con este viento. Pude aprovecharlo. Solo quería un poco más. Sentí que dejé escapar algunos 'putts', algunos golpes, pero estoy muy contento con cómo le pegué a la bola hoy", comentó al final de la ronda.

Westwood, uno de los veteranos del circuito a sus 52 años, logró empatar en la cabeza gracias a tres 'birdies' consecutivos al final del recorrido y aventajar en un golpe

"Probablemente sería la mejor victoria de mi carrera", afirmó el que llegó a ser número uno del mundo en 2010 y 2011 tras desbancar a Tiger Woods en caso de estrenar su palmarés en LIV.

En quinta posición está el español Jon Rahm, quien tuvo su peor vuelta del torneo al hacer 71 golpes, el par del campo, aunque solo se quedó a tres de los líderes, por lo que mantiene viva su aspiración de repetir el triunfo logrado el pasado domingo en Hong Kong.

El mexicano Carlos García tampoco tuvo un buen día y acabó con 72 golpes, para un total de -4, mientras que su compañero de Torque, el colombiano Sebastián Muñoz, finalizó con un total de -2.

El mejor de la jornada fue Sergio García, con seis impactos bajo el par del campo, gracias a cinco 'birdies' y un 'eagle' en el hoyo 4 que le dejan con -1 en la tabla, después de su mala ronda de la víspera.

El mexicano Abraham Ancer se mantiene entre los últimos del torneo con +7.