Tenis de mesa: Paraguayos brillan en el WTT Youth Contender Asunción

El tenis de mesa paraguayo celebra destacadas actuaciones en el WTT Youth Contender Asunción, certamen internacional que se desarrolla en el estadio de la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa dentro del predio de la Secretaría Nacional de Deportes.

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Uno de los principales logros fue el obtenido por la dupla integrada por Florencia Paiva y Fernando Acuña, quienes se consagraron vicecampeones tras una gran campaña en el torneo.

Los jóvenes atletas venían de cumplir una destacada actuación en Buenos Aires y volvieron a demostrar su gran nivel compitiendo en casa.

Por su parte, Santino Pastore también tuvo una sobresaliente participación al alcanzar las semifinales en la categoría U19 masculino, ratificando el progreso que viene mostrando gracias a su dedicación y constante trabajo.

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Otro resultado importante fue el conseguido por Ámbar Fernández, quien logró el tercer lugar en la competencia, alcanzando así su primer podio internacional, un logro que refleja el esfuerzo y compromiso con el desarrollo del tenis de mesa nacional.

Las actuaciones de los jóvenes representantes guaraníes en este torneo internacional reafirman el crecimiento de la disciplina en el país y el surgimiento de nuevas promesas que buscan dejar en alto el nombre de Paraguay en el circuito mundial.