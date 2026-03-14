Vingegaard: "Solo espero mantener el maillot amarillo"

"Creo que era muy importante competir. Es una de las carreras más importantes del mundo, pero aun así, creo que podría haber sido diferente. El terreno estaba un poco resbaladizo hacia el final. Si hubiéramos parado 10 km antes, no habría habido ningún problema", señaló el doble ganador del Tour de Francia y de la Vuelta 2025.

Vingegaard admitió que el único objetivo en la etapa fue evitar las caídas y ahora espera completar la fiesta este domingo en Niza.

"Estoy bien. Bajé el ritmo en el momento justo y me aseguré de no verme involucrado en la caída. Espero que todos los demás también lo estén", señaló.

"Mañana será un nuevo día. Espero que haga mejor tiempo. Solo espero poder conservar el maillot amarillo", concluyó.