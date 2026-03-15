Cameron Young arrebata el The Players a Ludvig Aberg

Young cerró la ronda con 68 golpes (-4), fruto de cinco birdies y un bogey, para un acumulado de -13.

Fitzpatrick, con un acumulado de -12, también firmó una ronda de 68 golpes, con seis birdies y dos bogeys.

Aberg, por su lado, sufrió un auténtico descalabro y entregó una tarjeta con 76 golpes (+4) tras un birdie, tres bogeys y un doble bogey para un acumulado de -9, cayendo del liderato a la quinta posición.

El estadounidense Scottie Scheffler, número uno del mundo, terminó con un acumulado de -5 en la posición 22, mientras que el norirlandés Rory McIlroy acabó al par en el puesto 44.

El colombiano Nicolás Echevarría, único latinoamericano en superar el corte del viernes, terminó con un acumulado de +6, a 19 golpes de Young.

The Players, disputado en Ponte Vedra Beach (Florida), es el segundo triunfo de Young en el circuito PGA, después de haberse estrenado el año pasado en el Wyndham Championship.