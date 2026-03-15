El brasileño Henrique Bravo conquista la Vuelta a Antalya

Bravo, natural de Nova Lima, se convierte en el primer ciclista brasileño en ganar una carrera UCI esta temporada. Llegó a la última jornada liderando la clasificación general tras su triunfo en la etapa reina y no tuvo problemas para defender ese liderato con el apoyo de sus compañeros del Soudal Quick-Step Devo.

Además de la victoria en la etapa reina y la clasificación general, el Soudal Quick-Step también ganó la clasificación de la montaña con el prometedor ciclista mexicano Said Cisneros, el maillot de los jóvenes y la clasificación por equipos, haciendo de la primera primera participación en el Tour de Antalya una experiencia destacada para la formación.

“Estoy feliz y orgulloso de este resultado. Es el primer triunfo en la clasificación general de mi carrera, uno que jamás olvidaré. Hicimos un trabajo increíble el sábado y hoy defendimos el maillot y pudimos celebrar esta victoria. Es maravilloso estar primero y segundo en el podio final; esto demuestra la fortaleza de nuestro equipo", dijo el brasileño.

Para Bravo ha sido "un gran comienzo de año para nosotros y estamos contentos con lo que logramos en Ruanda el mes pasado y ahora en Turquía. Para mí, personalmente, este es un paso importante en mi carrera y un resultado que me da aún más motivación y confianza para las próximas carreras”, dijo Henrique, el primer ciclista sudamericano en ganar la clasificación general del Tour de Antalya.

En el podio final acompañaron a Bravo su compañero mexicano José Said Cisneros y el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star).