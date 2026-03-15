Estados Unidos gana a Canadá y conquista su quinto título seguido en hockey hielo

Las selecciones de Estados Unidos y Canadá se enfrentaron por tercera vez consecutiva en la final paralímpica de hockey sobre hielo y el resultado fue el mismo que las anteriores veces.

El gran protagonista de Estados Unidos fue Declan Farmer, que nació amputado bilateralmente y es la gran estrella del equipo. Fue elegido mejor jugador del último Mundial y en su palmarés, con este de Italia, lucen ya cuatro oros paralímpicos así como el honor de ser el máximo goleador histórico de los Juegos.

Estados Unidos se marcha de estos Juegos con un balance de goles de 46 a 5, una cifra que demuestra la superioridad que ha tenido durante todo el torneo.

Estados Unidos y Canadá también disputaron recientemente la final de los Juegos Olímpicos y ganaron los estadounidenses con un gol en el tiempo extra.