Lenny Martínez:"Sentí miedo cuando ví acercarse a Vingegaard"

“Al final sentí un poco de miedo. Cuando vi la meta, supe que tenía que lanzar el esprint, aunque me parecía que estaba demasiado lejos. Vi una sombra acercándose y me asusté mucho, pero no me rendí y estoy muy contento de haber aguantado", dijo el francés en meta.

Lenny Martínez comentó la mejoría en su estado de forma a medida que se fueron sucediendo las 8 etapas de la París Niza.

"He logrado un buen resultado. Me sentí bien todos los días; no hubo ni un solo día malo. Es un cambio con respecto al año pasado; fui mucho más constante, y ganar una etapa al final demuestra que estoy mejorando a lo largo de la semana".

"Es importante ganar aquí. He tenido buenos resultados desde el comienzo de la temporada, pero quería más. La victoria es especial y estoy muy feliz por ella.", concluyó.