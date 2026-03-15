Polideportivo
15 de marzo de 2026 - 13:15

Lenny Martínez:"Sentí miedo cuando ví acercarse a Vingegaard"

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Redacción deportes, 15 mar (EFE).- El francés Lenny Martínez (Bahrain), ganador de la última etapa de la París Niza, admitió "haber sentido miedo" cuando vio acercarse en la recta de meta a Jonas Vingegaard, con quien mantuvo el duelo al esprint.

Por EFE

“Al final sentí un poco de miedo. Cuando vi la meta, supe que tenía que lanzar el esprint, aunque me parecía que estaba demasiado lejos. Vi una sombra acercándose y me asusté mucho, pero no me rendí y estoy muy contento de haber aguantado", dijo el francés en meta.

Lenny Martínez comentó la mejoría en su estado de forma a medida que se fueron sucediendo las 8 etapas de la París Niza.

"He logrado un buen resultado. Me sentí bien todos los días; no hubo ni un solo día malo. Es un cambio con respecto al año pasado; fui mucho más constante, y ganar una etapa al final demuestra que estoy mejorando a lo largo de la semana".

"Es importante ganar aquí. He tenido buenos resultados desde el comienzo de la temporada, pero quería más. La victoria es especial y estoy muy feliz por ella.", concluyó.