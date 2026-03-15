Odermatt, campeón de supergigante tras cancelarse también este domingo en Courchevel

"Carrera cancelada. A pesar de todos los esfuerzos realizados en la pista, las fuertes nevadas de la noche anterior han hecho que la pendiente sea insegura para competir. Por lo tanto, el supergigante de Courchevel de hoy ha sido cancelado y no se reprogramará", publicó la FIS esta mañana.

Courchevel iba a ser sede este fin de semana de dos supergigantes seguidos después de que se cancelara el de Garmisch-Partenkirchen (Alemania) el pasado día 1 también por las malas condiciones meteorológicas.

La de este domingo era la penúltima del calendario en supergigante a falta del que tendrá lugar en las finales de la Copa del Mundo de Lillehammer (Noruega) el próximo día 22.

Con estos aplazamientos Odermatt vuelve a coronarse en esta disciplina después de que el viernes conquistara su quinto Globo de Cristal en la general de la Copa del Mundo y el tercero en descenso, ambos de forma consecutiva, tras acabar tercero en el descenso celebrado también en Courchevel.

En la clasificación del supergigante, el helvético es primero con 158 puntos de margen sobre Kriechmayr y 182 respecto al austriaco Stefan Babinsky.