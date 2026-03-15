Rugby: Francia conquista nuevamente el Seis Naciones

La victoria más temprano de Irlanda por 43-21 contra Escocia en Dublín había dejado al XV del Trébol como líder y necesitado de una victoria de Inglaterra en el norte de París. Pero con seis tries, cuatro de ellos de Louis Bielle-Biarrey, y sobre todo con un penal de Thomas Ramos sobre la bocina, el XV del Gallo conquistó el torneo con 21 puntos, dos más que Irlanda (19).

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“Lo amo, amo esos momentos”, valoró Ramos a France Televisions. “Habría sido muy duro perder el torneo jugando en casa”.

El XV del Cardo escocés termina en tercer puesto, como en 2023, después de un torneo que comenzó perdiendo en Italia y que enderezó con sus victorias ante Inglaterra, Gales y sobre todo ante Francia (50-40).

Por su parte, Gales logró su primera victoria desde 2023, al imponerse en Cardiff por 31-17 a Italia (4º) . Pese al triunfo, los Dragones Rojos no evitaron terminar en última posición de nuevo.

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Peor resultado de Inglaterra desde 1976

El torneo tampoco ha sido positivo para Inglaterra, que ha encajado cuatro derrotas y termina en quinta posición, la peor actuación del XV de la Rosa desde la cuchara de madera recibida en 1976, cuando Italia todavía no participaba.

La sensación podría haber mejorado en caso de victoria en el Stade de France, donde los ingleses se fueron al descanso con tres puntos de ventaja (27-24).

Luego de la reacción de los locales en la segunda mitad, Inglaterra volvió a adelantarse gracias a un try de Tommy Freeman (77’), con parcial de 46-45.

Pero entonces llegó Ramos en un último penal y desde los 45 metros convirtió para asegurar la victoria y el título. Siguiendo el partido estaban los irlandeses, habituados a celebrar las derrotas de los ingleses, pero necesitados en esta ocasión de un favor de su archirrival que no llegó.

“Es un momento raro, para un irlandés, apoyarlos (a Inglaterra), pero hemos controlado lo que podíamos controlar. Ahora vamos a relajarnos y los animaremos más tarde”, había declarado el capitán irlandés, Caelan Doris, tras la victoria contra Escocia.

Gales vuelve a ganar

Antes del partido en Dublín, el XV del Cardo también tenía opciones a un primer título desde 1999, que se esfumaron bajo el sol de la capital irlandesa.

Irlanda no tardó en lanzar las hostilidades, con una defensa de hierro y un ataque letal (tres tries en los 20 primeros munutos), y terminó el partido con la misma intensidad. Jamie Osborne (3’) , Dan Sheehan (11’) y Robert Baloucoune (19’, 19-7) firmaron tres de los cuatro tries necesarios para lograr el bonus ofensivo. Darragh Murray (57’) y Tommy O’Brien (67’, 80’) marcaron los otros dos tries de los locales. En Cardiff, mientras tanto, los Dragones Rojos se reencontraron con la victoria a costa de la selección italiana, entrenada por el argentino Gonzalo Quesada.

Gales firmó una primera mitad perfecta (21-0) para acabar sellando su primera victoria desde el 11 de marzo de 2023, cuando venció 29-17 a Italia en Roma. AFP