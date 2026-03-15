Ucrania tampoco participará en la clausura de los Juegos Paralímpicos,en señal de protesta

Hace nueve días, el pasado 6 de marzo, Ucrania, que durante los Juegos ha denunciado "presión sistemática" de los organizadores, tampoco participó en la ceremonia de inauguración en la Arena de Verona por el mismo motivo.

Desde los Juegos de Sochi 2014, en los que ejercieron de anfitriones, los deportistas rusos llevaban compitiendo como neutrales, primero por el dopaje de Estado y después por la invasión de Ucrania en 2022. De esta forma, sus medallas no contaban para el medallero general, no sonaba su himno en caso de ganar oros, no se izaba su bandera si ganaban cualquier otra presea y el escudo del país no estaba visible en ninguna indumentaria oficial.

En la última Asamblea General del Comité Paralímpico Internacional celebrada el pasado mes de septiembre, los miembros decidieron por mayoría, sin unanimidad, que se levantaba la sanción parcial, pudiendo volver a competir bajo su bandera los deportistas de Rusia y Bielorrusia.

Esa decisión provocó que, en la ceremonia de inauguración, se ausentasen algunos países como República Checa, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia, Ucrania, Alemania, Francia, Países Bajos, Canadá y Croacia.

Pese a que inicialmente el IPC pensaba que Ucrania participaría como uno más, en el listado de países que desfilarán con sus deportistas por la pista del centro de curling no está. Un voluntario llevará su bandera.

Tampoco desfilarán esta noche los representantes de Armenia, República Checa, El Salvador, Estonia, Kazajistán y Lituania, al igual que los de Uzbekistán e Islandia, estos dos últimos por haberse ido ya de Italia de viaje.