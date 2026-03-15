Vingegaard: "Ganar la París Niza supone mucho para mí"

"Ganar la París-Niza significa mucho para mí. Era la carrera que no lograba ganar. Finalmente, lo conseguí. Estoy muy feliz. Es un buen comienzo de año y algo de lo que estoy muy orgulloso", señaló en meta el ciclista nórdico.

Una victoria especial para el líder del Visma, que le permite empezar su temporada con victoria y unas sensaciones que le recuerdan a la temporada 2024.

"Es mi primera carrera del año y estoy muy contento de cómo he competido toda la semana. Sin duda, estoy en muy buena forma. Creo que aún puedo mejorar para las próximas carreras. Ojalá pueda hacerlo, especialmente para el Tour", explicó.

Vingegaard contaba con haber ganado también la última etapa, pero lo evitó el francés Lenny Martínez, que le superó al esprint.

"Hoy ha sido un día casi perfecto. Nos hemos divertido mucho compitiendo a toda velocidad durante todo el día. Y por fin he podido ganar la París-Niza. Ha sido una etapa dura para mí, pero estoy muy contento de estar aquí con el maillot amarillo. Me hubiera encantado ganar también la etapa, pero Lenny Martínez estuvo muy fuerte y se lo merece", concluyó.