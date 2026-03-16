Cameron Young salta al cuarto puesto del ránking mundial tras ganar el The Players

Con su segundo título en el PGA Tour, Young, de 28 años, consigue su mejor posición en el ránking mundial, que sigue encabezado por su compatriota Scottie Scheffler, seguido por el norirlandés Rory McIlroy y el inglés Tommy Fleetwood, segundo y tercero, respectivamente.

Quinto es el inglés Justin Rose, por delante de los estadounidenses Colin Morikawa, Xander Schauffele y Russell Henley.

Completan el top diez el escocés Robert MaacIntyre y el también estadounidense Chris Gotterup.

El español Jon Rahm asciende del puesto 26 al 34 después de su quinto puesto en el torneo de Singapur de LIV, en el que venció el estadounidense Bryson DeChambeau, que se sitúa justo por delante del exnúmero uno del mundo.

El colombiano Nicolás Echavarría se mantiene en la posición 37 y el venezolano Jhonattan Vegas baja del 101 al 104.