Carlos Sainz debuta en Portugal con nuevo copiloto, el español Daniel Oliveras

Oliveras (Vilablareix, 38 años), tomará el relevo de Lucas Cruz, piloto que ha colaborado con Sainz 14 años, formando uno de los tándems de raids más exitosos, con quien concluyó el pasado Dakar. Juntos ganaron 4 ediciones de esta carrera.

Daniel Oliveras Carrera inició su trayectoria en el motociclismo y ha disputado 11 ediciones del Dakar, cinco veces como piloto de motos (9º en 2018) y posteriormente seis como copiloto. Su mejor resultado es el 4º absoluto de 2022 como copiloto del argentino Orlando Terranova.

En los últimos tres años ha acompañado al también argentino Juan Cruz Yacopini, con quien ganaría el título mundial de Bajas de 2025. Un desafortunado accidente fuera de las carreras dejaría a Yacopini en el dique seco en el pasado Dakar y lógicamente también a Oliveras.

Su fichaje como copiloto de Carlos Sainz significa para Oliveras "una gran responsabilidad y una importante oportunidad de seguir creciendo en esta especialidad".

"Agradezco a Carlos que me haya elegido, para mi ha sido siempre un referente y poder trabajar con él es algo muy importante”.

Además de los citados Cruz Yacopini y Terranova, Oliveras también ha disputado un Dakar a la derecha de Nani Roma y otro acompañando a Gerard Farrés.

Para Carlos Sainz " el Rally de Portugal va a significar una nueva etapa en el mundo de los raids con la incorporación de Dani Oliveras como copiloto. Ambos empezamos esta nueva singladura con mucha ilusión y ganas. Portugal será una buena toma de contacto mutua para empezar a trabajar juntos de cara al futuro. Espero tener un rally sin problemas, donde podamos conseguir terminar la carrera y, por supuesto, trataremos de conseguir la victoria"

Tras este anuncio, Ford M-Sport sigue contando con la colaboración de uno de sus principales actores para lograr el principal objetivo del equipo: el Dakar 2027.

Además de Sainz y Ekström, presentes en Portugal, el equipo lo siguen formando también el español Nani Roma y el estadounidense Mitch Guthrie, que correrán otras pruebas en 2026. Precisamente Nani Roma, y su copiloto Alex Haro, se desplazarán también a Portugal para realizar, justo después del raid, dos días de test.

En Portugal, Carlos Sainz–Daniel Oliveras pilotarán el Ford Raptor T1+ nº 225, mientras que la unidad de Mattias Ekström–Emil Bergkvist llevará el nº 226. En la lista de inscritos figuran otros cinco Raptor y F150 privados, el más destacado de ellos el núm. 221 de los checos Martin Prokop–Viktor Chytka, con la unidad del Orlen Jipocar Team.

El Rally-Raid de Portugal tiene de nuevo la particularidad que una de sus etapas se disputará íntegramente en territorio español, la nº 3 (20 de marzo), que arrancará y finalizará en Badajoz.

La carrera empezará el 18 de marzo de Grândola (Alentejo, etapa 1), proseguirá el día 19 entre esta ciudad y Badajoz (etapa 2), capital extremeña que será el núcleo de la etapa 3 del día 20 y desde donde arrancará el día 21 la etapa 4, que concluirá en Loulé, en el Algarve. Con salida y llegada desde el propio Loulé se correrá el día 22 la 5ª y última etapa, enclave donde se repartirán los premios ese mismo día.