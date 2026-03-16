El deporte vuelve a los Oscars de la mano de F1

La película protagonizada por Brad Pitt y Javier Bardem encarna a Sonny Hayes, un piloto retirado de la Fórmula 1 que vuelve a la máxima competición automovilística seducido por una nueva escudería con ambiciosas pretensiones.

Dirigida por Joseph Kosinsky, "F1" contaba con cuatro nominaciones incluida en las categorías de mejor película, mejor montaje, mejores efectos visuales y mejor sonido, categoría en la que venció.

El equipo de la película filmó con las nuevas cámaras IMAX 6K y trabajó directamente con la Fórmula 1 para integrar micrófonos en el flujo de audios de las carreras reales además de contar con varios cameos de pilotos reales como Max Verstappen, Fernando Alonso o Lewis Hamilton.

Otra de las candidatas deportivas a llevarse un galardón era la película "Marty Supreme" protagonizada por Thimothée Chalamet y dirigida por Josh Safdie que se inspira en la historia de Marty Reisman, leyenda del tenis de mesa durante las décadas de los 50 y 60.

La película contaba con hasta nueve nominaciones aunque lamentablemente no lograron hacerse con ningún premio tras ser candidata a mejor película, mejor director con Josh Safdie o mejor actor con Thimotée Chalamet.

De esta manera, el deporte vuelve a ser protagonista en una edición de Oscars después de que Will Smith ganase en 2022 el premio al mejor actor por su interpretación en "El método Williams", una película que habla de la historia de Richard Williams, padre de las legendarias tenistas Venus y Serena Williams.

La última vez que se otorgó a un largometraje deportivo el Oscar a la mejor película, el "Gran Slam" de los premios, fue en 2005 con la película de Clint Eastwood sobre boxeo "Million Dollar Baby" que se llevó hasta 8 estatuillas.

El boxeo es uno de los deportes más exitosos en estos galardones y acumula más de 20 estatuillas a lo largo de la historia incluyendo películas como la ya mencionada 'Million Dollar Baby', 'Rocky" en 1976 o 'Toro Salvaje' en 1981.