Estados Unidos pasa a su tercera final seguida al vencer a República Dominicana

En un emotivo partido jugado en el estadio Loan Depot Park de Miami, la tensión se vivió de principio a fin y la última acción quedó envuelta en polémica cuando el juez vio strike tras el lanzamiento de Mason Miller que dejó out al ambidextro dominicano Geraldo Perdomo y selló la victoria estadounidense.

Estados Unidos espera rival por el título de quien gane la otra semifinal, que se juega este lunes entre las selecciones de Italia y Venezuela.

El sábado, Italia se confirmó como sorpresa del certamen al eliminar a Puerto Rico con un triunfo por 8-6, mientras que Venezuela derrotó por 8-5 a Japón, el campeón defensor.

República Dominicana abrió la pizarra en el segundo episodio cuando Junior Caminero conectó un jonrón solitario ante Paul Skenes que además estableció un récord de 15 cuadrangulares en el torneo y superó lo hecho por México en la edición de 2009. La novena quisqueyana terminó el torneo bateando para .350.

No obstante, el poder al bate no se evidenció para los dominicanos por el resto del partido, especialmente ante Skenes, quien permitió una carrera con seis hits en cuatro entradas y un tercio de trabajo, para ser bien respaldado a continuación y hasta el final por el bullpen de Estados Unidos.

Los estadounidenses aprovecharon su efectividad con el madero en la cuarta entrada cuando Henderson, como titular en la tercera base por encima de Alex Bregman, conectó un jonrón ante Luis Severino que decretó el empate a una carrera, para que poco después Anthony sacara la bola del parque cuando la cuenta estaba 3-2 frente al derrotado lanzador dominicano Gregory Soto.

Además del sólido trabajo de Skenes, Estados Unidos exhibió en el diamante de Miami la calidad de estrellas como Aaron Judge y Bryce Harper e hizo un juego inteligente en el que pudo contener la batería dominicana representada en Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr. y Juan Soto.

Estados Unidos cayó contra Japón en la final de 2023 por 2-3 y en la de 2017 apabulló a Puerto Rico por 8-0.