Iñigo Pérez, molesto con su equipo: "Ha faltado humildad, el empate no me deja satisfecho"

"Hemos empatado y a final de temporada saborearemos el punto, pero a día de hoy, no me deja satisfecho. No me cambia nada como si hubiésemos perdido. Nos ha faltado humildad y entender la competición como hay que entenderla. La sensación no es de felicidad por encontrar el gol, estaría igual si hubiésemos perdido", analizó Iñigo Pérez en rueda de prensa al término del partido disputado en el estadio de Vallecas.

A su juicio, la primera parte del Rayo fue "decepcionante" y merece "una reflexión importante" por parte de los jugadores y del propio técnico.

"Debemos ir a la primera parte y entender por qué ha sucedido. El mensaje es que pierdes la humildad y te crees mejor de lo que eres. Todos los halagos que recibimos en los días previos produce cierta neblina mental", esgrimió el técnico navarro.

No quiso opinar de si el gol del senegalés Pathé Ciss que dio el empate el Rayo fue mano -"no opino de polémicas arbitrales- y elogió el rendimiento del Levante.

"La primera parte del Levante, a nivel futbolístico, me ha gustado mucho", destacó el entrenador del Rayo.