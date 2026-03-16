"La guerra no es la solución", mensaje de "La Vuelta es más" ante la salida en Mónaco

"La solidaridad no es un valor exclusivo de la Vuelta; es un valor del ciclismo, un valor deportivo y universal. Sin el apoyo mutuo entre equipos y atletas, la competición no podría celebrarse. La Vuelta debe promover los valores del deporte. Este es el espíritu que inspiró el concepto de "La Vuelta es más", diseñado para ampliar el alcance de estos valores., según explica Javier Guillén, director de la Vuelta.

El programa "La Vuelta es Más" es uno de los pilares en la estrategia de impacto de la ronda española.

"Se trata de algo más que un eslogan. Refleja la responsabilidad que debe asumir cualquier gran evento deportivo internacional. La Vuelta llega a 190 países y cuenta con una audiencia excepcional. La idea es movilizar nuestro poder comunicacional para llevar a cabo acciones solidarias y, en general, iniciativas que contribuyan a un cambio social positivo", comenta Guillén.

Otro de los pilares es la sostenibilidad, ya que el ciclismo representa la movilidad sostenible, y por eso la ronda impulsa políticas dirigidas a reducir la huella de carbono. La Vuelta utiliza cada vez más vehículos eléctricos, y también contamos con una gran flota de vehículos híbridos.

Guillén aseguró que le gustaría que el legado de "La Vuelta es Más" fuera que "el ciclismo se convierta en parte esencial de la identidad española y, en general, de la europea".

"La bicicleta es una alternativa viable a los vehículos de combustión, pero el ciclismo no solo reduce la contaminación: también nos permite practicar deporte, nos hace más felices y contribuye a una sociedad más inclusiva. En definitiva, si hacemos del ciclismo un estilo de vida, nuestra vida será mejor".

Según Guillén, "el ciclismo está creciendo rápidamente en España". "Cada vez hay más bicicletas en las ciudades, y los responsables políticos están cada vez más concienciados y decididos a facilitar el acceso a los ciclistas a los espacios urbanos. Nos gustaría que esta evolución se acelerara aún más y que se invirtiera más en infraestructuras adecuadas y políticas públicas ambiciosas"

El director de la Vuelta destacó que "el deporte en general, y el ciclismo en particular, tiene algo mágico. El ciclismo se entiende igual en todo el mundo, al igual que el fútbol, ​​el rugby o el baloncesto. Debemos usar este lenguaje universal para avanzar juntos. El ciclismo debe ayudar a tender puentes donde existen conflictos".

Guillén se refirió a los planes previstos para el inicio de la Vuelta 2026 en Mónaco, en el marco de la colaboración con Peace and Sport.

"Estamos atravesando un periodo muy difícil. El mundo se enfrenta a nuevos conflictos. Espero sinceramente que para cuando llegue La Vuelta, algunos conflictos hayan terminado. Con Paz y Deporte, debemos ser portavoces de la paz, especialmente mediante la organización del desfile “Ride for Peace”. Debemos recordar al mundo que la guerra no es la solución. Es perjudicial para todos, por eso debemos movilizarnos por la paz. Más que nunca, este será nuestro objetivo en la salida en Mónaco. Necesitamos la paz", dijo.

La Vuelta comenzará en Mónaco, sede de Paz y Deporte, y desde la organización "se promueve la paz contribuyendo a la búsqueda de soluciones basadas en la paz, en lugar de la guerra.

"Quiero que la gente hable de "La Vuelta es más" como un programa sólido y que todos sepan que la Vuelta es mucho más que una simple competición. El ciclismo tiene la ventaja de ser un deporte popular. Las carreras se desarrollan en las calles, cerca de la gente. Es la mejor manera de llegar a ellos directamente y transmitirles los valores del ciclismo. Los espectadores no pagan entrada, y podemos salir a su encuentro en sus barrios. Tenemos que aprovecharlo", concluyó.