Nacional de hándbol: Contra viento y marea

El predio de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) es el escenario principal de las justas del balonmano, pues debido a la gran cantidad de cotejos también se juegan partidos en el polideportivo de la Confederación Paraguaya de Handball (CPH). El certamen enfrenta a 8 equipos en cada rama, entre ellos campeones vigentes Amambay y Caaguazú, en la femenina y masculina, respectivamente.

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El partido inaugural corrió por parte de las chicas de Paranaense y Pilarense, en la jornada que arrancó desde las 18:00.

Los demás enfrentamientos son:

SND Arena: 19:30 Amambay vs. Mariano Roque Alonso (masculino), 21:00 Hernandarias vs. Ypané (femenino), 22:30 Villarrica vs. Encarnación (masculino).

Polideportivo CPH: 18:00 Fernando de la Mora vs. Caaguazú (femenino), 19:30 Villa Hayes vs. Presidente Franco (masculino), 21:00 Amambay vs. Carapeguá (femenino), 22:30 Caaguazú vs. Tavapy (masculino).

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La jornada prosigue este martes, con la Fecha 2 de la fase inicial, que cierra mañana, cuando surgirán los semifinalistas.

El jueves se jugarán las “semis” y el viernes la gran final.