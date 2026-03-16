Polideportivo
16 de marzo de 2026 - 19:16

Nacional de hándbol: Contra viento y marea

Juego inaugural del Campeonato Nacional en marcha, con las chicas de Paranaense y Pilarense.
Juego inaugural del Campeonato Nacional en marcha, con las chicas de Paranaense y Pilarense.FERNANDO ROMERO 16-03-26 DEPORTE

A pesar de las malas condiciones climáticas, en la tarde de este lunes se inició la fase final del XL Edición del Campeonato Nacional de Handball “Asunción 2026″ Femenino y Masculino Adultos, con la participación de 16 seleccionados de tierra adentro.

Por ABC Color

El predio de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) es el escenario principal de las justas del balonmano, pues debido a la gran cantidad de cotejos también se juegan partidos en el polideportivo de la Confederación Paraguaya de Handball (CPH). El certamen enfrenta a 8 equipos en cada rama, entre ellos campeones vigentes Amambay y Caaguazú, en la femenina y masculina, respectivamente.

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El partido inaugural corrió por parte de las chicas de Paranaense y Pilarense, en la jornada que arrancó desde las 18:00.

Mesa técnica para el XL Campeonato Nacional de Handball Femenino y Masculino de Mayores 2026, que se disputa en el SND.
Mesa técnica para el XL Campeonato Nacional de Handball Femenino y Masculino de Mayores 2026, que se disputa en el SND.

Los demás enfrentamientos son:

SND Arena: 19:30 Amambay vs. Mariano Roque Alonso (masculino), 21:00 Hernandarias vs. Ypané (femenino), 22:30 Villarrica vs. Encarnación (masculino).

Polideportivo CPH: 18:00 Fernando de la Mora vs. Caaguazú (femenino), 19:30 Villa Hayes vs. Presidente Franco (masculino), 21:00 Amambay vs. Carapeguá (femenino), 22:30 Caaguazú vs. Tavapy (masculino).

La jornada prosigue este martes, con la Fecha 2 de la fase inicial, que cierra mañana, cuando surgirán los semifinalistas.

El jueves se jugarán las “semis” y el viernes la gran final.