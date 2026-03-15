Balonmano: El Nacional, en marcha

El torneo de balonmano se extenderá hasta el sábado.
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Disputarán las finales del torneo de balonmano nacional 8 seleccionados en cada rama, seccionados en dos grupos.
Femenino
Grupo A: Amambay, Carapeguá, Hernandarias e Ypané;
Grupo B: Fernando de la Mora, Paranaense, Pilar y Caaguazú.
<b>Masculino</b>
Grupo A: Caaguazú, Tavapy, Villarrica y Encarnación;
Grupo B: Villa Hayes, Presidente Franco, Mariano Roque Alonso y Amambay.
Las semifinales se disputarán el jueves y la gran final el viernes.