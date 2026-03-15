Polideportivo
15 de marzo de 2026 - 21:49

Balonmano: El Nacional, en marcha

Las seleccionadas de Paranaense, preparadas para llegar lejos.
Las seleccionadas de Paranaense, preparadas para llegar lejos.Gentileza

En la tarde de este lunes, a partir de las 18:00, se inicia la XL Edición del Campeonato Nacional de Handball “Asunción 2026” Mayores Femenino y Masculino “Homenaje a Raysa María Victoria Alarcón”, en la Secretaría Nacional de Deportes (SND).

Por ABC Color

El torneo de balonmano se extenderá hasta el sábado.

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Disputarán las finales del torneo de balonmano nacional 8 seleccionados en cada rama, seccionados en dos grupos.

Femenino

Grupo A: Amambay, Carapeguá, Hernandarias e Ypané;

Grupo B: Fernando de la Mora, Paranaense, Pilar y Caaguazú.

<b>Masculino</b>

Grupo A: Caaguazú, Tavapy, Villarrica y Encarnación;

Grupo B: Villa Hayes, Presidente Franco, Mariano Roque Alonso y Amambay.

Las semifinales se disputarán el jueves y la gran final el viernes.