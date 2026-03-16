Talant Dujshebaev: "Entrenar a Francia es como subirse a un Ferrari"

"Cuando me llamó el presidente (de la Federación Francesa de Balonmano) fue un shock, no me lo podía creer, era un regalo caído del cielo. Francia, en el mundo del balonmano es tan grande que nunca pensé que podría tener esta oportunidad", dijo en la rueda de prensa de presentación el español, que compatibilizará ese cargo con el de entrenador del Kielce polaco.

Dujshebaev ya tuvo otras experiencias de seleccionador, en Hungría y en Polonia, a la que clasificó para los Juegos de Río, en los que llegó a las semifinales, pero aseguró que "no son experiencias comparables".

"Son niveles diferentes. Es como si en un Fórmula Uno comparas a un Ferrari con un Fiat Uno. Yo estoy agradecido a Polonia y Hungría, pero son cosas diferentes", señaló.

Más allá de "la responsabilidad" de tener bajo sus órdenes a una de las mejores selecciones del mundo, Dujshebaev señaló que siempre ha tenido un vínculo especial con Francia.

"Yo era un niño que nació en la Unión Soviética, en la República del Kurdistán y que amaba la historia de Francia, que había leído todos los libros de Alejandro Dumas, de Guy de Maupassant. Que te den esta oportunidad, el algo que no se puede imaginar", afirmó.

Además, se declaró "un gran admirador de Daniel Constantiti", el histórico entrenador de la selección francesa de balonmano, pero también de su sustituto, Claude Onesta, y de Didier Dinnart y Guillaume Gille, los dos últimos, y recalcó que desde 1985 solo han tenido cuatro seleccionadores.

Él será el primero de nacionalidad extranjera desde 1958, algo que se toma como "una motivación" que espera que le ayude a levantar títulos, porque, dijo, su objetivo será "ganar, ganar y ganar".

"Si quieres ser muy bueno tienes que estar con los mejores. Ya sé que solo gana uno, pero quiero que seamos nosotros", señaló.

Dujshebaev afirmó que no se pone metas temporales para estar con la selección Francesa: "En el 2035 cumplo 67 años, que es la edad a la que nos jubilamos en España. Hasta entonces pienso rendir a pleno gas. Si puedo compaginar Kielce con Francia querrá decir que lo estamos haciendo bien".