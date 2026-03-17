Clasicómanos y velocistas en pugna en el ensayo de Flandes y Roubaix

Habrá muchos candidatos para suceder en el palmarés al neerlandés Nils Eekhoff, ganador en 2025 después de 3 triunfos consecutivos del belga Tim Merlier. Este año los esprinters se llevan la palma en los pronósticos por la presencia de corredores como Jasper Philipsen, Fabio Jakobsen, el colombiano Sebastián Molano, Pascal Ackermann o Jordi Meeus.

El trayecto entre Deinze y Nokere de 186 kilómetros ofrece un buen número de tramos adoquinados, en total 27, por eso la clásica belga está pensada para que algunos afinen la preparación para el Tour de Flandes o París-Roubaix.

Aparte de los sectores de "pavé" la ruta tiene abundantes cotas cortas, que en ocasiones son adoquinadas. En el circuito final aumenta la dificultad, ya que se encadenan varios tramos empedrados, lo cual abre posibilidades de emboscada.

Será un duelo entre clasicómanos y velocistas, pero no tal vez para esprinters puros, ya que los últimos 750 metros tienen un desnivel de 4,5%. Será un final explosivo y emocionante.

En la prueba femenina que tendrá un recorrido de 133,3 km entre Deinze y Nokere la favorita es la doble campeona mundial belga Lotte Kopecky (SD Worx), aunque tendrá fuerte oposición por parte de algunas rivales, como la irlandesa Lara Gillespie (UAE), reciente ganadora en Le Samyn.

Movistar acude a la cita con un equipo formado por Arlenis Sierra, Sheyla Gutierrez, Carys Lloyd, Piso Mackaij y Laura y Lucía Ruiz

El recorrido incluye hasta 10 cotas, cinco de ellas sobre adoquines, y unos 17 kilómetros de pavé en total. Las corredoras suben el Nokereberg dos veces en los circuitos finales, lo que convierte el desenlace en un interesante espectáculo.

La vencedora en 2025 fue la polaca Marta Lach, y en 2023 y 2024 se impuso Kopecky.