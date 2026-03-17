El argentino Pablo Álvarez anuncia su retirada a final de temporada

La noticia fue confirmada por el propio jugador en una entrevista difundida por el club catalán, justo antes de la Copa del Rey, que se disputará desde este jueves hasta el domingo en Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona).

A sus 39 años, Álvarez ya había comunicado en diciembre pasado que dejaría el conjunto azulgrana, aunque entonces no descartó continuar su carrera en otro club: "Aún no sé qué pasará en el futuro", señaló en aquel momento.

En esta ocasión, el argentino calificó su decisión como "muy difícil", especialmente porque se siente en plena forma física. Explicó que tomó la decisión hace un par de semanas para dedicarse a "otras cosas, recuperar tiempo perdido con la familia" y regresar a su país para estar con los suyos.

El argentino debutó en 2001 en su país natal antes de dar el salto a la OK Liga en 2005 con el Liceo. Tras seis temporadas en Galicia (2005/06-2010/11), llegó por primera vez al Barça (2011-2021), donde conquistó 31 títulos.

Después vivió una etapa de tres temporadas en el Benfica (2021-2024) y regresó al Barça en julio de 2024, club que define como "un sueño cumplido", donde ha alcanzado la cifra de 600 goles y ha recibido distinciones individuales como cuatro Bolas de Oro (premio al máximo goleador de una temporada) y el trofeo al jugador más valorado de la Copa de 2016.

Álvarez pondrá así fin a una carrera que él mismo define como "afortunada", marcada por un total de 43 títulos, entre ellos cuatro 'Champions' y diez OK Ligas, logrados a lo largo de 25 temporadas, cifra que aún podría aumentar antes de que concluya el presente curso.

El argentino aseguró, además, que más allá de "disfrutar de los últimos meses sobre la pista", intentará aportar todo lo posible para que el Barça pueda pelear por los tres títulos que le restan: la Copa del Rey, la OK Liga y la Liga de Campeones.