El colombiano Gustavo Puerta espera cumplir su "sueño de niño" y disputar el Mundial

"Estar en el Mundial es un sueño de niño, pero todavía queda mucho, hay que seguir en el día a día", ha declarado ante los medios el centrocampista del club que lidera la segunda división española.

Por eso, "espero estar en convocado en los próximos amistosos, hacer unos excelentes partidos e irme ganando el lugar en esa Copa del Mundo para estar entre los 26 convocados que irán al Mundial", añadió.

Se espera que en los próximos días Lorenzo anuncie la lista de convocados para los próximos amistosos contra Croacia y Francia, en el marco de un torneo amistoso que reunirá a las tres potencias más Brasil en varias ciudades estadounidenses como preparación para el próximo Mundial.

Animado por la euforia que vive la afición del racing, líder de segunda con 59 puntos y claro candidato a ascender el año próximo a la máxima categoría del fútbol español, Puerta dijo que es una dinámica positiva, aunque tiene claro que el objetivo del ascenso solo se va a conseguir "con el trabajo y el querer de todos los jugadores".

"Estamos viviendo un momento lindo y una racha positiva, aunque seguimos pensando en el partido a partido, porque solo queda seguir haciendo las cosas bien y dando el máximo cada día", ha dicho.

El internacional por Colombia ha apuntado que los partidos a estas alturas de campaña son "más complicados" por lo que se juega cada equipo y ha pedido a la afición que siga como hasta ahora: llenando el estadio, ya que asegura que el equipo se va a dejar todo en las últimas doce jornadas para conseguir el ascens

El '19' verdiblanco ha afirmado que su experiencia en el Racing está siendo muy buena a todos los niveles, porque todo el mundo, desde el primer día, se ha portado "muy bien" con él.

"Creo que gracias a eso mi nivel cada día ha ido hacia arriba y espero seguir mejorando más para ayudar al equipo a conseguir los objetivos", ha apostillado.