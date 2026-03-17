Polideportivo
17 de marzo de 2026 - 21:39

Jessica Bouzas cae en primera ronda de Miami a manos de la británica Boulter

La británica Katie Boulter eliminó a la española Jessica Bouzas.
La británica Katie Boulter eliminó a la española Jessica Bouzas.220740+0000 RICH STORRY

La española Jessica Bouzas cayó este martes a manos de la británica Katie Boulter en la primera ronda del WTA 1.000 de Miami (Estados Unidos) . Boulter, número 67 del ranking WTA, derrotó a Bouzas (número 48) por 7-6 (9) y 6-4 en 1 hora y 48 minutos de partido.

Por ABC Color

Bouzas y Boulter llevaron el primer set a un disputado ‘tie-break’ tras quebrarse el saque tres veces cada una. La británica se hizo con el desempate por 11-9.

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En el segundo set, Boulter y Bouzas se intercambiaron un ‘break’ cada una, pero con 4-4, la británica uebró por segunda vez el servicio de la española, para llevarse el partido en dos sets. La gallega repite el mismo resultado del año pasado en Miami, cuando también cayó eliminada en primera ronda.

Tras la salida de Bouzas, aún quedan con vida las españolas Paula Badosa (n.100) y Cristina Bucsa n.30).

Badosa debutará este miércoles en primera ronda frente a la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich (n.116), mientras que Bucsa está ya en segunda ronda como cabeza de serie. EFE