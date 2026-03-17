Polideportivo
17 de marzo de 2026 - 21:40

Nacional de balonmano: Surgen los semifinalistas este miércoles

Hoy se cierra la fase de grupos del Nacional de Handball.
Hoy se cierra la fase de grupos del Nacional de Handball.FERNANDO ROMERO 16-03-26 DEPORTE

Los cuatro mejores del XL Campeonato Nacional de Handball “Asunción 2026”, surgirán tras la tercera jornada de la fase de grupos, que se disputará este miércoles en la Secretaría Nacional de Deportes, tanto en el SND Arena, como en el polideportivo de la Confederación Paraguaya de Handball.

Por ABC Color

Participan de estas finales del hándbol, ocho selecciones en cada rama.

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* Resultados de la Fecha 1, el lunes, fueron:

Femenino: Paranaense 36-28 Pilar, Hernandarias 28-28 Ypané, Fernando de la Mora 34-23 Caaguazú y Amambay 39-22 Carapeguá;

Masculino: Amambay 35-24 Mariano Roque Alonso, Encarnación 36-30 Villarrica, Villa Hayes 34-30 Presidente Franco y Caaguazú, vigente campeón ganó sin sobresaltos 49-24 a Tavapy.

* Cayó el campeón. Amambay, vigente monarca femenino, perdió ayer 23-30 contra Ypané.

En otro partido de la rama femenina, Hernandarias le ganó 34-21 a Carapeguá.

En Masculino, Villa Hayes igualó 31-31 con Mariano Roque Alonso, mientras Amambay ya consiguió su pasaporte a las semifinales, al derrotar este martes a Presidente Franco.