Nacional de balonmano: Surgen los semifinalistas este miércoles

Participan de estas finales del hándbol, ocho selecciones en cada rama.
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* Resultados de la Fecha 1, el lunes, fueron:
Femenino: Paranaense 36-28 Pilar, Hernandarias 28-28 Ypané, Fernando de la Mora 34-23 Caaguazú y Amambay 39-22 Carapeguá;
Masculino: Amambay 35-24 Mariano Roque Alonso, Encarnación 36-30 Villarrica, Villa Hayes 34-30 Presidente Franco y Caaguazú, vigente campeón ganó sin sobresaltos 49-24 a Tavapy.
* Cayó el campeón. Amambay, vigente monarca femenino, perdió ayer 23-30 contra Ypané.
En otro partido de la rama femenina, Hernandarias le ganó 34-21 a Carapeguá.
En Masculino, Villa Hayes igualó 31-31 con Mariano Roque Alonso, mientras Amambay ya consiguió su pasaporte a las semifinales, al derrotar este martes a Presidente Franco.