Pogacar: "Me encantaría ganar la Milán San Remo"

Pogacar, de 27 años, y reciente ganador de la Strade Bianche, estará acompañado en la Milán San Remo por el mexicano Isaac del Toro , quien viene de ganar la Tirreno-Adriático. Juntos, formarán una pareja de alto nivel para en el Emirates-XRG.

La formación emiratí se completará con Jan Christen , Felix Grobschartner , Brandon McNulty , Domen Novak y Florian Vermeersch, todos dirigidos desde el coche por los directores deportivos Andrej Hauptman y Marco Marzano .

Será la sexta participación de Pogacar en la carrera conocida como La Classicissima de Primavera, y lo hará con la mora alta después de haber ganado su primera carrera de la temporada en la Strade Bianche.

"No es ningún secreto que la Milán-San Remo es una carrera que me encantaría ganar. Creo que me viene bien, pero también a muchos de los otros grandes. Lo veo como un buen reto", señaló.

Una prueba que todavía no está en el rico palmarés de Pogacar, se ahí que sea un reto que ha estudiado a fondo par el sábado.

"He reconocido mucho el Poggio y es una subida que conozco muy bien. El equipo estuvo excepcional en la Strade Bianche y si podemos repetir esa actuación, todo es posible para nosotros. La competencia será alta, como siempre, pero estamos acostumbrados y haremos todo lo posible por conseguir un buen resultado. Espero que sea un gran día de carreras y que podamos ofrecer un buen espectáculo a los aficionados", comentó.

La Milán-San Remo es una carrera con la que Pogačar se ha identificado en los últimos años, no tanto por haber ganado, sino por sus audaces ataques y su claro deseo de ganar. Conocida antaño como la Clásica de los Velocistas, Pogačar y otros como él han convertido esta prueba en un evento imperdible del año.

Con su empeño en hacer la carrera selectiva y reducir las posibilidades de que un esprint masivo decida la victoria, ciclistas como Pogačar y Mathieu van der Poel han revolucionado el panorama de San Remo en los últimos años. Esto quedó patente en la edición del año pasado, en la que ambos se escaparon junto a Filippo Ganna en la penúltima subida del día.

Era la primera vez en décadas que el movimiento decisivo se producía en solitario en la Cipressa, con el equipo UAE Team Emirates-XRG de Pogačar preparando un fulminante ataque. Su velocidad fue tal que Pogačar subió la Cipressa en menos de nueve minutos, algo que antes se consideraba imposible.

Gracias a esa iniciativa, y a la posterior colaboración entre Pogačar, Van der Poel y Ganna, los tres llegaron a la meta en la Via Roma de Sanremo.

Fue Van der Poel quien triunfó ese día y se alzó con su segunda corona de la Milán-San Remo, pero los tres ciclistas desempeñaron un papel fundamental en una edición verdaderamente memorable.

Para Pogačar, era su quinto intento en la carrera, y posiblemente el que más cerca estuvo de la victoria. Ganador de diez Clásicas Monumento y cinco Grandes Vueltas, Pogačar corrió por primera vez la Milán-San Remo en 2020, donde terminó en la 12.ª posición.

Desde entonces, el campeón del mundo ha priorizado esta carrera y ha terminado quinto, cuarto y tercero en los años siguientes. De hecho, Pogačar ha subido al tercer escalón del podio en los dos últimos años y estará decidido a volver a lo más alto antes de que termine su carrera. Solo le faltan la Milán-San Remo y la París-Roubaix en su palmarés, de los cinco monumentos más importantes del ciclismo.

Con 301,6 km de longitud, incluyendo la salida neutral, la Milán-San Remo es la prueba más larga de la temporada del WorldTour, y el recorrido de este año, como siempre, está marcado por la tradición. Tras las habituales subidas a los Tre Capi (Capo Mele, Capo Cervo y Capo Berta), le sigue el doblete Cipressa-Poggio, antes de que queden 5,4 km de carrera desde la cima del Poggio hasta la Via Roma en San Remo.

Ni la Cipressa ni el Poggio son puertos que normalmente supongan un reto para un ciclista profesional, pero tras 275 km de carrera desde Milán, su impacto es ya legendario. Históricamente, la Cipressa ha mermado el rendimiento antes de los posibles ataques decisivos en el Poggio. Claro que Pogačar, Ganna y Van der Poel rompieron con este esquema la temporada pasada, y de repente, todo es posible en la última hora de carrera.

La 117ª edición de La Classicissima di Primavera tendrá lugar el sábado 21 de marzo, y el equipo UAE Team Emirates-XRG de Pogačar estará preparado.