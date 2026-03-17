Putin felicita al medallista paralímpico ruso Alexéi Bugáev

"Estamos sinceramente orgullosos de ti y de todo el equipo ruso, que logró excelentes resultados en los XIV Juegos Paralímpicos de Invierno", escribió Putin en un telegrama que publicó el Kremlin en su página web.

El mandatario ruso deseó también grandes éxitos para el atleta, quien en 2014 ya fue medallista en los Juegos Paralímpicos de Invierno en Sochi (Rusia).

Bugáev, por su parte, se mostró complacido por las palabras del presidente, según informó la agencia TASS.

"El presidente del Comité Paralímpico Ruso (Pável Rozhkov) me leyó el telegrama desde su teléfono. Todavía no hemos recibido una copia física, pero es un detalle muy bonito", dijo Bugáev.

Esta madrugada los atletas paralímpicos rusos regresaron a Moscú tras competir en los Juegos Paralímpicos de Italia bajo su propia bandera nacional, lo que supuso controversias debido al veto hacia las manifestaciones patrióticas rusas debido al inicio de la guerra de Ucrania en 2022.

Bugayev, de origen siberiano, ganó una medalla de oro y dos de bronce en dichos Juegos, con lo que el equipo ruso sumó 12 medallas.