Recuperación del Estadio Comuneros: Se reunió comisión de trabajo

Luego de algunas reuniones, y específicamente la del 28 de febrero pasado en el Club Félix Pérez Cardozo, la CPB conformó una comisión para la recuperación del Estadio Comuneros por Resolución C.P.B. N° 01/2026.

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A 20 años de la sentencia

Precisamente este miércoles se cumplen 20 años de la última Sentencia Final de la Corte Suprema de Justicia, según SD N° 444 del 18 de marzo de 2004, quedando firme y el fallo en contra de la Municipalidad de Asunción, ordenando la reposición del daño causado.

Según la Comisión Pro Comuneros, se puso valor al terreno y los intereses calculado por la misma justicia, desde el año 1.993 hasta la fecha de sentencia,18/03/2004. Sin embargo, faltaría calcular la cuenta hasta la fecha, que orillaría los USD 4.000.000 (Dólares americanos Cuatro millones).

Importantes decisiones

Conforme el informe de la Comisión, se han tomado tres decisiones importantes, que se transcriben íntegramente:

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1) Trabajar en tareas y actividades, de reuniones con autoridades municipales, autoridades del gobierno, autoridades, autoridades deportivas, futuros candidatos municipales, reuniones con periodistas de todos los medios, y otras personas importantes que puede apoyar este gran trabajo de Caso Comuneros;

2) Elaborar un breve, orden de Puntos Fundamentales e importantes, que pueda desarrollar brevemente la historia del Caso Estadio Comuneros;

3) Como este tercer punto final, se decide, poner como objetivo, de 60 días de trabajo de este equipo. Trabajando desde este mismo día, en próximas reuniones, e ir planificando las acciones a seguir. Con el compromiso, de ir informando cada 15 dias de todo el trabajo, de este gran Proyecto del Básquetbol Paraguayo - Caso Estadio Comuneros.