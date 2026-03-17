Un puerto español recrea el amerizaje del Plus Ultra cien años después de su hazaña

Autoridades civiles y militares y ciudadanos asistentes como público se congregaron en las proximidades del muelle de Santa Catalina de la ciudad con ánimo de revivir la escala que entonces hiciera en ese lugar el Plus Ultra, en un histórico vuelo de Palos de la Frontera (Huelva, sur de España) a Buenos Aires.

La razón es que el aparato fue el primer avión que cruzó el Atlántico Sur en una expedición que "simbolizó el avance de las comunicaciones entre Europa y América", según declaró la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias.

Darias ya inauguró hace unos días en recuerdo de aquella aventura una exposición con fondos del Museo de Aeronáutica y Astronáutica de Madrid que reúne piezas variadas relacionadas con aquel vuelo, como maquetas, fotografías, mapas, uniformes o instrumentos de navegación.

La exposición es solo una de las actividades que conforman el programa de eventos preparado en la ciudad para rendir homenaje al paso por ella del Plus Ultra, cuya cita central fue la de este martes en aguas de su litoral.

Con la participación de un avión Canadair del 43 Grupo del Ejército del Aire con base en Torrejón de Ardoz (Madrid) que hizo el papel del Plus Ultra, así como un helicóptero Súper Puma y una aeronave D.4 de Búsqueda y Salvamento que lo escoltaron, este martes se quiso replicar el vuelo a la ciudad que hace un siglo protagonizó el hidroavión de Ramón Franco.

A partir de ahora, un monolito erigido recordará en esa zona del puerto de Las Palmas la hazaña que lograron los aviadores hace cien años.