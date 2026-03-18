El internacional español Dani Dujshebaev ficha por el Melsungen alemán

El lateral izquierdo, de 28 años, procedente del Industria Kielce polaco, donde ha desarrollado casi toda su carrera profesional, firmó por tres años hasta el final de la temporada 2028/2029.

La experiencia de Dujshebaev es una cosa, pero "mucho más importante es que su perfil encaja perfectamente con nosotros", señaló el segundo entrenador del Meslungen, Finn Lemke, lo que se traduce en que el jugador español aporta una enorme calidad tanto en ataque como en defensa, según el comunicado.

Lemke elogió la capacidad de anticipación de Dujshebaev, especialmente en la defensa y agregó que el español destaca por su 'timing' y su posicionamiento.

"Hace que sus compañeros sean mejores", dijo sobre las fortalezas ofensivas del jugador diestro.

Dujshebaev, por su parte, señaló que la Bundesliga de balonmano siempre le ha atraído, y describió al Melsungen como un club ambicioso que ha experimentado una muy buena evolución en los últimos años.

"El MT ha iniciado un proceso apasionante. Quiero hacer mi aportación para que el equipo siga evolucionando", afirmó Dujshebaev, quien agregó que está deseando conocer a la afición y disfrutar del ambiente de los partidos en casa.

Dujshebaev, de 1,93 metros, milita desde 2017 en el club polaco más laureado, al igual que su hermano Alex, que a partir del verano jugará también en la Bundesliga con el VfL Gummesrbach.

Con el club polaco, entrenado por su padre, el dos veces mejor jugador de balonmano del mundo Talant Dujshebaev, el nuevo fichaje del Melsungen ha ganado numerosos títulos de liga y copas y llegó dos veces a la final de la Liga de Campeones.

Cuando fue cedido al RK Celje al comienzo de la temporada 2017/18, ganó la liga y la copa de Eslovenia.

Con la selección española, se alzó con dos títulos de Eurocopa, una medalla de bronce en el Mundial y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024.

En el último Campeonato de Europa celebrado en Dinamarca, Suecia y Noruega también formó parte de la convocatoria de la selección española.