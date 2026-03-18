Hipismo: Copa Élite Triple Corona en la cartelera ecuestre

Las amazonas y jinetes aprestan sus sillas y corceles para esta Triple Corona, que arrancará a las 8:30 en el picadero del Hípico.

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El cierre de las inscripciones será este viernes, a las 15:00.

La jornada sabatina arrancará con la Mini Escuela, siguiendo por las Escuelas Menores y Mayores de 0.60 a 0.90 metros.

La Triple Corona Élite se disputará con altura de obstáculos de 1.00.

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A continuación ingresarán los atletas para la Triple Corona Prestige 1.10 metros, y siguiendo las justas de la corona saltarán la Legend a 1.20 y finalmente, Gand Master a 1.30 metros.

El domingo habrá una programación similar, variando las alturas de las copas Élite, Prestige, Legend y Grand Master a 1.05, 1.15, 1.25 y 1.35 metros.