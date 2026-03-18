Polideportivo
18 de marzo de 2026 - 23:31

Hipismo: Copa Élite Triple Corona en la cartelera ecuestre

Agostina Sánchez del Club Hípico Paraguayo, de destacada actuación en los primeros torneos de esta temporada.
Agostina Sánchez del Club Hípico Paraguayo, de destacada actuación en los primeros torneos de esta temporada.

Este sábado y domingo se disputará el esperado festival ecuestre “Copa Élite Triple Corona”, en la pista de geotextil del Club Hípico Paraguayo (CHP), en el Barrio San Jorge de Mariano Roque Alonso.

Por ABC Color

Las amazonas y jinetes aprestan sus sillas y corceles para esta Triple Corona, que arrancará a las 8:30 en el picadero del Hípico.

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El cierre de las inscripciones será este viernes, a las 15:00.

La jornada sabatina arrancará con la Mini Escuela, siguiendo por las Escuelas Menores y Mayores de 0.60 a 0.90 metros.

La Triple Corona Élite se disputará con altura de obstáculos de 1.00.

A continuación ingresarán los atletas para la Triple Corona Prestige 1.10 metros, y siguiendo las justas de la corona saltarán la Legend a 1.20 y finalmente, Gand Master a 1.30 metros.

El domingo habrá una programación similar, variando las alturas de las copas Élite, Prestige, Legend y Grand Master a 1.05, 1.15, 1.25 y 1.35 metros.