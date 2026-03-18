Jueves, 19 de marzo de 2026

Madrid. El Rayo Vallecano, aún con el regusto de haber salvado un punto in extremis el lunes ante el Levante en LaLiga, encara la vuelta de los octavos de final de la Liga Conferencia ante el Samsunspor con la más que importante ventaja que adquirió el el campo del conjunto turco de 3-1.

Redacción deportes. El sueco Armand Duplantis, plusmarquista de pértiga, parte como la gran estrella universal en los Mundiales de atletismo en pista cubierta que comenzarán este viernes en Torun (Polonia), en el que la venezolana Yulimar Rojas quiere volver a ser otra de las referencias y demostrar que tiene olvidada la rotura del tendón de Aquiles que le mantuvo alejada de las pistas durante más de 500 días.

Redacción deportes. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) celebra el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana en el Centro de Convenciones de la Conmebol.

- Previas de los Mundiales de atletismo de pista cubierta de Torun (Polonia).

- Rally-raid de Portugal, 2ª prueba del Mundial de la especialidad (hasta 22).

- Previa de la 6ª cita del Mundial de Fórmula E, que se disputa entre el viernes y el sábado en Madrid (Circuito del Jarama).

- Euroliga. 32ª jornada: Valencia Basket-Barça (FOTO) (17.00 GMT) y Olympiacos-Kosner Baskonia (19.15).

- NBA: Charlotte Hornets-Orlando Magic y Washington Wizards-Detroit Pistons (23.00), Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers, Miami Heat-Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers y San Antonio Spurs-Phoenix Suns (00.00), Utah Jazz-Milwaukee Bucks (01.00) y Sacramento Kings-Philadelphia 76ers (02.00).

- Liga Europa. Octavos de final, vuelta (FOTO): Lyon-Celta, Friburgo-Genk, Midtjylland-Nottingham (17.45), Oporto-Stuttgart, Roma-Bolonia, Aston Villa-Lille y Betis-Panathinaikos (20.00).

- Liga Conferencia. 1/8 final, vuelta: AEK Larnaca-Crystal Palace, Rakow-Fiorentina, AEK Atenas-Celje, Mainz-Sigma Olomouc (17.45), Shakhtar-Lech Poznan, Sparta Praga-AZ Alkmaar, Estrasburgo-Rijeka y Rayo Vallecano-Samsunspor (21.00). (FOTO)

- LaLiga EA Sports. Presentación de la 29ª jornada.

- Didier Deschamps, seleccionador de Francia, da la lista de convocados para los partidos amistosos en Estados Unidos contra Brasil y Colombia (13.00).

- Marruecos. Mohamed Ouahbi, nuevo seleccionador de Marruecos, da la lista de convocados para los partidos amistosos contra Ecuador y Paraguay (12.00)

- Redacción deportes. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) celebra el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana en el Centro de Convenciones de la Conmebol.

- Copa de Campeones de la CONCACAF: Mount Pleasant-Los Angeles Galaxy, Tigres UANL-Cincinnati

- Las semifinales de la Copa Libertadores sub-20 enfrenta al Flamengo brasileño con el Olimpia paraguayo, y al Palmeiras brasileño con el Santiago Wanderers chileno. (FOTO)

- Uruguay: Previa de la séptima jornada del Torneo Apertura uruguayo, que se juega entre el viernes 20 y el domingo 22 de marzo.

- Honduras. Se completa la decimotercera fecha del torneo Clausura hondureño con los partidos Platense-Motagua, Universidad Pedagógica-Choloma y Juticalpa-Marathón.

- LIV Golf. Torneo de Sudáfrica, en Steyn City, (hasta 22).

- DP World Tour. Hainan Classic, en el Mission Hills Resort Haikou de Isla Hainan (China) (hasta 22).

- PGA Tour. Valspar Championship, en el Innisbrook Resort and Golf Club de Palm Harbor, Florida (EEUU) (hasta 22).

- Ruedas de prensa previas al Gran Premio de Brasil, 2ª cita de los Mundiales de velocidad y que se disputa en el Autódromo Internacional Ayrton Senna, en Goiânia.

- Torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Miami (EEUU) (hasta 29). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes

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