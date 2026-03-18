Polideportivo
18 de marzo de 2026 - 09:30

La presidenta del Granada asegura que están "centrados en la consecución de los objetivos"

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Granada, 18 mar (EFE).- La presidenta del Granada, la china Sophia Yang, ha asegurado este miércoles en un comunicado que "en estos momentos, todos los esfuerzos de la entidad están centrados en la consecución de los objetivos deportivos de la temporada" además de “en el impulso de los proyectos estructurales que refuerzan el crecimiento y la estabilidad” de la entidad.

Por EFE

La dirigente asiática, en su escrito, negó que el club haya sido vendido por sus actuales propietarios, lanzó un mensaje de “continuidad y tranquilidad” y apuntó que “no son ciertas” las “informaciones aparecidas” en relación a “una supuesta venta confirmada del Granada CF” y que están “investigando la fuente y motivación de la desinformación”.

“Desde la entidad queremos trasladar un mensaje de continuidad y tranquilidad a nuestra afición, instituciones, colaboradores y a todos los profesionales que forman parte del club”, añadió Yang, quien aprovechó para agradecer “el apoyo constante” de los seguidores granadinistas y en reiterar “el compromiso con el presente y el futuro del club”.