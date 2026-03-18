Voley playa: Massare y Melgarejo ganan en el estreno mundialista en México

Los paraguayos Gonzalo Melgarejo y Giuliano Massare continúan en gran forma y trasladaron su buen momento al plano internacional, al iniciar con victoria su participación en el Challenger del Circuito Mundial de Vóley Playa, que se disputa en Tlaxcala.

La dupla nacional, que viene de conquistar la medalla de oro en Rancagua, Chile, por la segunda etapa del Circuito Sudamericano, ratificó su crecimiento competitivo con un sólido debut. Melgarejo y Massare superaron con autoridad a los brasileños Zuliani y João Mares por 2-0, con parciales de 21-12 y 21-16, mostrando un juego consistente y efectivo.

El binomio paraguayo atraviesa un momento destacado en la temporada, consolidándose como una de las duplas en ascenso dentro del circuito, con resultados que reflejan el trabajo sostenido y la evolución en su rendimiento.

Con este inicio auspicioso, buscarán seguir avanzando en el torneo y mantener la racha positiva en suelo mexicano.