El belga Segaert se impone en Denain con una exhibición en solitario

Segaert (Roeselare, 23 años), que estuvo a punto de dar la sorpresa en la Nokere Koerse con otra escapada, atacó a 45 km de meta junto a Per Strand Hagenes (Visma Lease a Bike), ambos se entendieron y definieron la suerte de la clásica entre ellos, pero en el tramo final Segaert fue más fuerte que su rival y que el pelotón, que entró a sólo dos segundos encabezado por el belga Milan Menten (Lotto Intermarché) y el francés Anthony Turgis (TotalEnergies).

Una victoria merecida para Segaert, quien el día anterior había sido cruelmente alcanzado a tan solo 50 metros de la meta por Nokere Koerse. Esta vez tuvo premio y alzó los brazos con un tiempo de 4h.21.23, a una media de 46 km por hora.

La carrera de Denain sirve de anticipo y ensaño para la París-Roubaix por sus 13 pasos adoquinados, el primero en el km 107, el último, el sector Alain Deloeuil, está situado en Mastaing, a 8 de meta. El pelotón avanzó a toda velocidad por las carreteras del norte de Francia.

A una velocidad media de 48 km/h, nadie se atrevió a intentar una escapada. Así pues, tras 43 kilómetros de carrera, todavía no había un grupo líder. Por fin se formó un grupo de 9 escapados, entre ellos el español del Caja Rural Seguros RGA Gorka Sorarrain.

Con permiso del pelotón, que apenas se inmutó, llegaron a tener cerca de 3 minutos de ventaja, pero a 60 km de meta fueron neutralizados. La carrera se animó, se activaron los ataques, entre ellos el de Segaert y Strand Hagenes.

Ante la cercanía del pelotón, el belga lanzó el órdago, como en la Nokere, pero esta vez la valentía le otorgó el premio gordo.

Segaert se convirtió en el sucesor en el palmarés del británico Matthew Brennan, ganador en 2025 y ausente este año.