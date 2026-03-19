Polideportivo
19 de marzo de 2026 - 09:42

Fútbol de salón: Concepción viaja hoy a sede del campeonato nacional

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El plantel de Concepción que participará de las finales del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, Caaguazù 2026.

La selección concepcionera de fútbol de salón viaja en la siesta de hoy a la ciudad de Caaguazú para competir en el Campeonato Nacional que se iniciará mañana. El equipo de la V azul jugará su primer partido en el torneo ante la selección de Ypacaraí, en la subsede ubicada en la ciudad de Dr. Juan Manuel Frutos, más conocida como Pastoreo.

Por Aldo Rojas

Luego del almuerzo el equipo concepcionero viajará a la ciudad de Caaguazú donde descansará en la noche hoy y mañana se trasladará hasta Pastoreo, para competir en la serie C, grupo B del 55 campeonato nacional de fútbol de salón. Su estreno será mañana ante la selección de Ypacaraí a las 22:15.

El sábado jugará ante la selección de Pastoreo a las 20:15 y el domingo ante el equipo de San Juan Bautista, en horario a confirmar.

Los que viajan

Los jugadores que forman el plantel son: Jesús Bedoya, Nahuel Dávalos (refuerzo), Osmar Leguizamón, Andrés Báez (refuerzo), Joel Torres, Samuel Torres y Robustiano López. Cristhian Melgarejo, Gerardo Prantl, Roland Torres, Matías Delpadre y Santiago Martínez.

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Andrés "Andy" Báez es uno de los dos refuerzos de Concepción.

El equipo tres veces campeón nacional en mayores de este deporte, 1967,1996 y 2016, es dirigido por Víctor “Ponky” Paniagua, el asistente técnico es Luís “Boncho” Irala.