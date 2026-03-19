Fútbol de salón: Concepción viaja hoy a sede del campeonato nacional

Luego del almuerzo el equipo concepcionero viajará a la ciudad de Caaguazú donde descansará en la noche hoy y mañana se trasladará hasta Pastoreo, para competir en la serie C, grupo B del 55 campeonato nacional de fútbol de salón. Su estreno será mañana ante la selección de Ypacaraí a las 22:15.

El sábado jugará ante la selección de Pastoreo a las 20:15 y el domingo ante el equipo de San Juan Bautista, en horario a confirmar.

Los que viajan

Los jugadores que forman el plantel son: Jesús Bedoya, Nahuel Dávalos (refuerzo), Osmar Leguizamón, Andrés Báez (refuerzo), Joel Torres, Samuel Torres y Robustiano López. Cristhian Melgarejo, Gerardo Prantl, Roland Torres, Matías Delpadre y Santiago Martínez.

El equipo tres veces campeón nacional en mayores de este deporte, 1967,1996 y 2016, es dirigido por Víctor “Ponky” Paniagua, el asistente técnico es Luís “Boncho” Irala.