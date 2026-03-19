Odisha (India) y Astana (Kazajistán), sedes de los Mundiales de 2028 y 2030

El anuncio se hizo en durante la 240ª reunión del Consejo Mundial de Atletismo, celebrada en Toruń, Polonia, antes de los Mundiales de la región de Kujawy Pomorze 26, en la que también se adjudicó el Mundial de marcha por equipos de 2028 a Hefei (China).

El presidente de World Athletics, el británico Sebastian Coe, indicó que la concesión de esas dos ediciones a Odisha y Astana significa que los Mundiales de pista cubierta siguen "consolidándose y cautivando al público de todo el mundo", y que dicha elección le permitirá acudir a mercados emergentes.

India será sede por primera vez de un campeonato mundial de atletismo. Se disputará del 3 al 5 de marzo de 2028. Odisha, el estado del este de la India en la Bahía de Bengala, albergó el Campeonato Asiático en 2017 y una reunión de bronce del circuito continental mundial de Atletismo.

“Este es un momento de orgullo no solo para Odisha, sino para toda la nación de la India”, declaró el Ministro Principal de la región, Shri Mohan Charan Majhi. “Extendemos nuestro sincero agradecimiento a World Athletics y a la Federación de Atletismo de la India por depositar su confianza en Odisha para albergar uno de los campeonatos más prestigiosos del atletismo mundial”, dijo.

“Durante la última década, Odisha ha convertido el deporte en un pilar fundamental de su visión de desarrollo. Gracias a la inversión constante en infraestructura deportiva de primer nivel, programas de desarrollo de atletas y ecosistemas de alto rendimiento, nuestro estado se ha consolidado como un destino líder para eventos deportivos internacionales. Ser sede de los Mundiales de atletismo en pista cubierta de 2028 reforzará aún más nuestro compromiso con la creación de una cultura deportiva vibrante, a la vez que inspirará a la próxima generación de atletas en toda la India”, apuntó

La adjudicación de la edición de 2030 a Astaná, la capital kazaja, del 15 al 17 de marzo de 2030, también abrirá nuevos mercados. La ciudad acogió los Campeonatos Asiáticos de atletismo en pista cubierta en 2023 y reuniones del circuito mundial en 2024 y 2025.

El presidente de la Federación de Atletismo de Kazajistán, Askhat Khasenov, afirmó: "Este importante hito es un reconocimiento a los esfuerzos de nuestro país por desarrollar el atletismo y fortalecer su posición en el mundo. Nos comprometemos a ofrecer un evento del más alto nivel y confiamos en que el campeonato se convertirá en un evento memorable para la comunidad atlética mundial".

La disputa del Mundial por equipos de marcha en Hefei, el 9 de abril de 2028, prolonga una trayectoria atlética de cuatro años por China, tras las pruebas de la serie mundial de atletismo en Nanjing (2025), Guangzhou (2025), Yangzhou (2027) y Pekín (2027).

La capital de la provincia de Anhui, en el este de China, cuenta con una población de diez millones de habitantes y es un actor económico clave en la región.

Sun Yuanfu, presidente de la Asociación China de Atletismo, aseguró que su organismo colaborará estrechamente con el comité organizador de Hefei para impulsar los preparativos de la competición "con altos estándares, aprovechar al máximo las características y fortalezas de la ciudad de Hefei para albergar competiciones, brindar una plataforma para que los atletas muestren su talento y esforzarse por ofrecer un espléndido y exitoso Campeonato Mundial".