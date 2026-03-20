El técnico argentino Matías Montalbán continuará en el Sayre hasta la temporada 2026/2027

El conjunto de Las Palmas de Gran Canaria selló la permanencia en Liga Iberdrola y rozó la clasificación a los play-off por el título, un bagaje que, unido a la presencia la pasada temporada en las eliminatorias ligueras y la Copa de la Reina, han servido de aval para su continuidad.

Desde la entidad han afirmado que "su amplia experiencia y el gran trabajo realizado han sido claves en el crecimiento" del CV Sayre CC La Ballena que, una vez terminada su temporada, trabaja en confeccionar el plantel de la temporada 2026/2027.

"Para esta nueva temporada, el objetivo es claro: aspirar a todo lo posible y seguir compitiendo al máximo nivel. Desde el club agradecemos nuestra enorme satisfacción por seguir contando con Matías Montalbán en este proyecto", han subrayado.