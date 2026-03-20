Ibiza acogerá la segunda etapa de la Copa del Mundo de Natación en Aguas Abiertas 2026

La prueba se disputará del 24 al 26 de abril y reunirá a la élite mundial y a los principales referentes españoles de esta disciplina olímpica en crecimiento, según ha informado la organización este viernes en un comunicado.

La parada ibicenca llegará tras el arranque del circuito en Soma Bay (Egipto), del 27 al 28 de marzo, y contará con la participación de destacados nadadores españoles como Paula Otero, María de Valdés, Candela Sánchez y Mateo García, habituales en campeonatos internacionales y referentes de la selección nacional.

La edición anterior contó con una amplia participación internacional y un alto nivel competitivo, con una prueba femenina de 10 kilómetros en la que se impuso la española Ángela Martínez, acompañada en el podio por la alemana Céline Rieder y la húngara Bettina Fábián.

En categoría masculina, la victoria fue para el húngaro Kristóf Rasovszky, seguido del alemán Florian Wellbrock y del francés Marc-Antoine Olivier.

A nivel global, la Copa del Mundo de 2025 se consolidó como el principal circuito anual de la disciplina, con el alemán Florian Wellbrock y la australiana Moesha Johnson como campeones absolutos.

La natación en aguas abiertas vive actualmente uno de sus momentos de mayor visibilidad, impulsada por su crecimiento global, su presencia olímpica y el auge del deporte al aire libre, según World Aquatics.