Polideportivo
20 de marzo de 2026 - 06:20

Lorena Wiebes y Kopecky favoritas en la Milán San Remo que cumple su segunda edicion

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Redacción deportes, 20 mar (EFE).- Las neerlandesas Lorena Wiebes y Marianne Vos, la polaca Kasia Niewiadoma y la belga Lotte Kopecky, doble campeona del Mundo, son algunas de las favoritas en la segunda edición de la Milán San Remo Donne que tendrá lugar este sábado con un recorrido de 156 km.

Por EFE

La "Classicissima" femenina ofrece un trazado que pondrá a prueba la resistencia de las velocistas frente a la explosividad de las atacantes en los kilómetros finales. El trazado incluye los "capi", con el tríptico del Capo Mele, Capo Cervo y Capo Berta que servirán para mermar las fuerzas del pelotón.

La Cipressa (5,6 km al 4,2%) será el primer escenario para marcar las diferencias y descolgar a las velocistas menos resistentes, empezando a evitar una llegada masiva.

Como suele ocurrir en la prueba masculina, el Poggio será el juez de la carrera con su ascenso de 3,7 km al 4% con rampas del 9%. Un punto vital con cuatro curvas de herradura que obligan a controlar la estrategia de la colocación.

Lorena Wiebes partirá como favorita si llega al final un grupo numeroso, aunque al esprint se tendría que medir a la italiana Elisa Balsamo (Lidl-Trek), la veterana Marianne Vos (Visma-Lease a Bike) y la joven británica Cat Ferguson (Movistar).

Si la carrera se destroza en el Poggio, tomarán el mando corredoras como Lotte Kopecky, Elisa Longo Borghini o Puck Pieterse, interesadas en evitar el sprint. El pronostico incluye a Liane Lippert, del Movistar.