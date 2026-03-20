Rugby: Paraguay M18 viaja a Rosario con la mira puesta en el cupo al World Rugby Challenge

La competencia se desarrollará en la cancha del Hipódromo de Rosario, con jornadas programadas para el martes 24 y el viernes 27 de marzo, en un torneo que no solo pondrá en juego el prestigio regional, sino también un objetivo mayor: la clasificación al World Rugby Challenge M20, que se disputará en Chile a finales de año.

En ese contexto, el combinado guaraní tendrá un duelo clave frente a Brasil, selección con la que definirá la plaza regional para acceder al certamen internacional.

Los Yacare’i llegan con buenos antecedentes, ya que la base del plantel se consagró campeona del SAR M18 Trophy en diciembre de 2025, lo que refuerza la ilusión de repetir una actuación destacada.

Con confianza y ambición, Paraguay buscará dar un nuevo paso en su crecimiento dentro del rugby sudamericano y proyectarse a nivel internacional.