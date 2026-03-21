Dos alpinistas muertos y cinco heridos por una avalancha en los Alpes italianos

El balance definitivo es de dos fallecidos, tres heridos graves y dos leves, según informan a EFE fuentes del cuerpo del Socorro Alpino, que intervino en el lugar.

El desprendimiento afectó a un grupo de 25 alpinistas que caminaban por las montañas del municipio de Val Ridanna, en la región italiana de Alto Adige, cerca de la frontera con Austria, a unos 2.400 metros de altitud.

Tras su petición de auxilio, se activó el protocolo de emergencia enviando al lugar a efectivos de la Guardia de Finanza (policía fronteriza italiana) y seis helicópteros medicalizados, explican las fuentes.

Además, se ha puesto en guardia a los hospitales más cercanos al lugar: los de las ciudades italianas de Bolzano, Merano y Bressanone y el de la ciudad austríaca de Innsbruck.